Wow! Melle slaagt drie (!) keer cum laude: "Inspiratie voor vmbo-leerlingen"

AMSTELVEEN - Dat hij geslaagd is, wist 'ie al, maar sinds donderdag is zijn grote droom uitgekomen: drie keer cum laude slagen voor de middelbare school. De 19-jarige Melle Kampstra behaalde zowel zijn vmbo-basis, mavo en nu ook zijn havo-diploma met meer dan een acht gemiddeld.

Melle hangt de vlag met wimpel uit in Amstelveen. "Ik ben blij. Als het eerder lukt om twee keer cum laude te slagen, dan wil je ook Havo op die manier behalen. Ik was gisteren op het Panta Rhei (red. de school waar hij vmbo-basis en de mavo volgde) en leraren kwamen naar me toe om me te feliciteren. Ze konden het bijna niet geloven: weer cum laude geslaagd?"

Melle heeft er keihard voor gestudeerd. "Ik vind leren leuk en leraren hebben mij gestimuleerd om het beste uit mezelf te halen. Wat dat betreft zit de school ook in mijn hart."

De 19-jarige scholier ziet zichzelf niet als bolleboos. Hij wil vooral andere vmbo-scholieren inspireren. "Toen ik eerder de mavo cum laude wist af te ronden, kwamen al vmbo'ers naar mij toe omdat ze het inspirerend vonden. Ik geef ze graag tips en heb vooral de boodschap dat ze alles kunnen behalen als ze maar in zichzelf geloven. Ik ben niet meer of minder dan hen."

Bekijk hier het hele interview met Melle én zijn cijferlijst!





Wie de 19-jarige Melle hoort praten ziet een politicus in de dop. "Het is m'n droom om de politiek in te gaan en een stem te zijn voor vmbo-leerlingen met capaciteiten, dromen en ambities. Ze lopen vaak tegen een muur, omdat ze niet als even kansrijk worden gezien. Ik gun hen juist de mogelijkheden om een soortgelijke weg als ik af te leggen."

Melle's grote voorbeeld is iemand die óók cum laude wist te slagen: de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. "Ik wil later graag de Tweede Kamer in," aldus de ambitieuze scholier. Voor NH Nieuws laat hij graag zijn eerste politiek speech horen, speciaal voor alle VMBO'ers in Noord Holland: