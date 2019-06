Raadsleden zijn getuige van aanhouding Nuijens: 'Dachten dat het in scène was gezet'

AMSTERDAM - Jorrit Nuijens maakte vandaag bekend op te stappen als wethouder in Diemen na zijn arrestatie gistermiddag. De aanhouding werd gefilmd door De Telegraaf-verslaggever Mike Muller, die de beelden vervolgens online zette. "Ik ging er eerst eigenlijk vanuit dat het een grap was."

Ook enkele raadsleden waren getuigen van de aanhouding van het voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam, die voor de Stopera werd gearresteerd. "Er was een camera en het leek ons allemaal dat het in scène was gezet", zegt Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

"Toen dachten we: leuk, daar kijken we naar. Maar op een gegeven moment dachten we: is het nou wel een scène of niet? Na een tijdje hadden we wel door dat het geen scène was", zegt Ceder verder.

Acteren?

Ook Muller dacht in eerst instantie dus dat het een grap was, 'of dat het een opname van de politie was', vertelt Muller. "Hij heeft in het verleden namelijk ook acteerwerk gedaan."

Maar acteerwerk bleek het allerminst. Nuijens liet vandaag in een verklaring weten spijt te hebben van zijn gedrag. "Ik bied mijn oprechte excuses aan. Allereerst aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd, maar ook aan alle inwoners van de gemeente Diemen, aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen."

'Beterschap'

Ceder hoopt dat het goed gaat met Nuijens. "Ik maak me vooral zorgen om hem. Dus ik wens hem ook veel beterschap toe."