Hond Betty al ruim een dag vermist in Schoorlse duinen

SCHOORL - Er wordt met man en macht gezocht naar de vermiste hond Betty in de duinen van Schoorl. De terriër nam gistermiddag rond 15.00 uur de benen bij paviljoen De Berenkuil en is nog niet terecht.

Volgens Dogsearch Nederland waren de Duitse eigenaren op vakantie in Schoorl. "Betty is daarom ook niet bekend in de omgeving!"

Via een flyer wordt opgeroepen om naar de hond uit te kijken. Het verzoek is wel om het twee jaar oude teefje niet zelf te benaderen, omdat 'ze zeer angstig is'.