Docent Haga Lyceum geschorst na tonen filmpje van omstreden prediker

AMSTERDAM - Het Cornelius Haga Lyceum heeft een docent geschorst die in de klas een filmpje heeft laten zien van prediker Fouad el Bouch, ook bekend als Abou Hafs.

Dat meldt Het Parool. Bewijs van het feit dat de docent beelden van Abou Hafs liet zien is een kort filmpje, dat AT5 ook in bezit heeft. In het filmpje is een schoolokaal te zien, waarin op dat moment op een groot scherm beeld van Abou Hafs wordt getoond.

Tekst gaat verder onder de video

Inmiddels staat op de website van de school een verklaring van schooldirecteur Söner Atasoy. "Na intern onderzoek door de dagelijks bestuurder is gebleken dat een docent op 3 juni 2019 in het kader van pesten en de negatieve gevolgen daarvan een filmpje van circa vijf minuten heeft getoond aan één klas", is in de verklaring te lezen.

Lees ook: Minister over inspectie Haga Lyceum: "Men voelde zich niet meer voldoende veilig om hun werk voort te zetten"

"Inmiddels is de betreffende docent geschorst, op non-actief gesteld en wordt zijn contract niet verlengd vanwege het ernstig in strijd handelen met het vastgestelde curriculum", schrijft Atasoy verder.

Het Parool zegt dat Abou Hafs een van de salafistische voormannen is die worden genoemd in het AIVD-bericht van eerder dit jaar, waarin wordt gewaarschuwd voor radicale contacen van de school.

'Banden met terreur'

Het Haga Lyceum kwam eerder dit jaar in opspraak omdat de AIVD vermoedde dat er banden waren tussen de school en een terreurorganisatie. Gisteren diende een kort geding tussen het Haga Lyceum en de onderwijsinspectie. Daarmee wil de school voorkomen dat de onderwijsinspectie haar rapport over de school naar buiten brengt. In het definitieve rapport zou de school een onvoldoende krijgen. Over twee weken volgt de uitspraak van het kort geding.