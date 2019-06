Maarten van der Weijden begonnen aan tweede poging van Elfstedenzwemtocht

LEEUWARDEN - Maarten van der Weijden is vanavond in de Zwettehaven in Leeuwarden onder grote publieke belangstelling begonnen aan zijn tweede poging om de Elfstedentocht te zwemmen. De olympisch kampioen op de 10 kilometer van Peking (2008) wil de 200 kilometer dit keer wél voltooien.

Vorig jaar haalde Van der Weijden 5 miljoen euro op met zijn eerste poging, maar hij moest na 163 kilometer stoppen omdat zijn lichaam het niet meer aankon. Hij zegt te hebben geleerd van de vorige keer en hoopt de tocht dit keer wel uit te zwemmen. Zo gaat hij veel meer eten en neemt hij meer tijd om te slapen.

Tachtig mensen zwemmen elf keer 2 kilometer met Van der Weijden mee. Zij vormden een erehaag in het water toen Van der Weijden erin dook.

Optreden

Voordat de monstertocht begon, was er een optreden van singer-songwriter Lisanne Spaander. Zij genas van het Ewing-sarcoom, een vorm van botkanker, en is ook ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Spaander gaat in elk van de elf Friese steden optreden.