Haarlemse zanger mag album opnemen in wereldberoemde Abbey Road Studio

HAARLEM - Een droom is voor hem uitgekomen. Zanger en gitartist Yorick van Norden uit Haarlem mag zijn nieuwe plaat opnemen in de wereldberoemde Abbey Road Studio in Londen. "Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit nog eens zou gaan doen."

The Beatles namen er hun platen op en het leverde misschien wel de bekendste platenhoes ooit op. De band, wandelend over het zebrapad van Abbey Road in Londen. Uiteraard heeft Yorick die plaat ook in zijn bezit. Hij is al vanaf zijn tiende groot fan van The Beatles en straks staat hij in dezelfde ruimte zijn eigen liedjes op te nemen.

"Natuurlijk, de nostalgie van alle bands die daar hebben gespeeld is fantastsich. Maar het is ook nog eens de beste studio ter wereld", vertelt Yorick, zittend in zijn Haarlemse achtertuin. Naast hem een stapeltje platen, allemaal opgenomen in de Abbey Road Studio. Van Pink Floyd en The Beatles tot Oasis. "We trekken er wel wat dagen voor uit, want op de eerste dag ben je misschien wel heel erg onder de indruk van alles om je heen. Daarom blijven we ook wat langer, om eerst even te wennen aan alles."

Crowdfunding

Een jaar geleden begon het idee bij Yorick te kriebelen, maar er hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Hij wilde eerst niet aan crowdfunding beginnen, omdat hij bang was dat mensen hem 'te bedelend' zouden vinden. "Maar toen bedacht ik: 'Niet zo zeuren, Yorick.' En heb ik allerlei dingen bedacht om terug te doen voor het geld, zoals een huiskamerconcert of gitaarles."

Hartverwarmend

Er mag zelfs een donateur mee naar Londen, om een dag mee te kijken bij achter de schermen. "Maar er zijn ook mensen die er helemaal niets terug voor hoeven en het me gunnen. Dat vind ik echt hartverwarmend."

Wanneer Yorick de studio induikt, is nog onbekend. Vanavond eerst maar eens naar Eindhoven, voor een concert in de buitenlucht.