Kunstenaars uit de Beemster veroveren Amsterdam met festival over kunst en design

BEEMSTER - Drie kunstenaars uit de Beemster hebben het initiatief genomen tot het eerste Art en Designfestival in Amsterdam: De Midsummer Inspiration. Zo'n 30 kunstenaars en vormgevers tonen hun werk tijdens een weekend vol kunst, mooie voorwerpen en amusement.

Inge Becka werkt met keramiek en heeft samen met textielvormgever Mariette Wolbert zeer fraaie porseleinen vazen en schalen ontworpen. "Ze kosten duizenden euro's maar ik heb ook servies voor enkele tientjes", vertelt ze. Samen met kunstenaar Piep van Sante kwamen ze op het idee voor dit nieuwe festival. "We willen er vooral een leuk feestje van maken."

Momenteel wordt het festival nog opgebouwd. Piep is met wat hulp een wand vol schilderijen aan het maken. Ze heeft een schets gemaakt van hoe alles eruit moet zien. In haar abstracte werk proef je het weidse polderlandschap van de Beemster. "Het is bewust of onbewust altijd mijn inspiratiebron", aldus Piep.

Amsterdamse School

Even verderop staat ontwerper Mariette, die met stoffen werkt. Een van haar ontwerpen hangt zelfs in het Textielmuseum. Het gaat haar niet zozeer om de kunst maar vooral om het gebruik van haar ontwerpen. Haar verschillende series theedoeken, geïnspireerd op de Amsterdamse School en de Zaanse molens, zijn inmiddels wereldberoemd. En duur zijn ze niet, voor zo'n 25 euro heb je een setje. Lachend vertelt ze over een Canadese professor die na een bezoek aan ons land de theedoeken heel graag wilde hebben.

Of er volgend jaar weer een festival komt, hangt af van het succes van deze eerste editie. "Maar ik heb er goeie hoop op. Ik hoor om heen dat iedereen het erover heeft. Het gonst", aldus Inge.

De tentoonstelling is zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur te zien in Loods 6 op het KNSM-eiland.