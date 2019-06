Bezinning en gezegend water tijdens derde dag PlusWandel4daagse Alkmaar

HEILOO - De wandelaars van de PlusWandel4daagse Alkmaar vertrokken vanmorgen vroeg vanuit het AZ-stadion om te beginnen aan de derde dag. Ook vandaag zat de sfeer er goed in.

Zoals elk jaar lopen de wandelaars ook weer door een bijzondere locatie. Bij het Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo hadden ze even tijd voor bezinning. Ook konden ze hun waterflesje vullen met heilzaam water. "Ik ren zo de finishlijn over", lacht een van de wandelaars.

Heiligdom

Heiloo is geen Lourdes, geen Fatima of Kevelaer. Toch vinden vele tienduizenden mensen per jaar hun weg naar dit zes hectaren groot oord, met zijn Genadekapel en Runxputte. De geschiedenis van het heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. In die tijd vond een boer op zijn land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naar huis, maar op miraculeuze wijze keerde het terug naar de plaats van vinding.

Er is dus genoeg te zien voor de duizenden wandelaars van de PlusWandel4daagse. Veel wandelaars tappen hun bidon vol met heilzaam water van de Runxputte of steken een kaarsje op. "Ik steek een kaarsje op voor mijn overleden ouders", vertelt een van de wandelaars. "Ik heb gevraagd of ze met me mee willen lopen."

Kracht

Een andere wandelaar steekt een kaarsje op voor haar gezin. "We hebben veel te maken met ziek en zeer in de familie. Dit geeft veel kracht." Een andere wandelaar hoopt op een ander soort wonder. "Ik heb nu nog een oud autootje, ik hoop dat er binnenkort een rode Ferrari voor de deur staat, haha."