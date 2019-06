Leeuwin Ambra wordt op haar reis naar Zuid-Afrika voorbereid

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. In deze aflevering volgen we leeuwin Ambra, die samen met Hugo straks naar Zuid-Afrika gaat. Voor het zover is, krijgt ze een speciale training.

Hugo en Ambra hebben elkaar helemaal gevonden. Ze hebben het zelfs zo leuk, dat een reisje naar een mooie opvangplek in Zuid-Afrika tot de mogelijkheden is gaan behoren.

"Het is superleuk om te zien hoe die twee samen gaan", zegt verzorgster Saskia. "Er zit nog wel een barrière tussen, maar Ambra is al helemaal verliefd op Hugo. En Hugo is niet boos, dus dat is ook positief."

Training

Maar voor ze op reis mogen, moet er nog flink worden geoefend. Met een speciale training moet Ambra - en straks Hugo ook - beetje bij beetje vertrouwd raken met haar reiskist.

Saskia doet daarom een targettraining met haar. Ambra leert om vrijwillig haar reiskist in te lopen. Daarvoor wordt ze beloond met hertenbloed en een stukje vlees.

Transport

Saskia: "Op het moment dat ze op reis gaan, moeten ze in zo'n transportkist naar Zuid-Afrika. Je kunt het dier verdoven en dan wordt 'ie wakker in de kist. Maar dat levert heel veel stress op. Vandaar dat we nu hebben besloten dat te gaan trainen."

Inmiddels zijn we een paar weken verder en hebben Hugo en Ambra elkaar in levende lijve ontmoet. Tot nu toe zat er steeds een hek tussen, maar nu is die barrière er niet meer. "Het ging eigenlijk wel goed", zegt verzorger Jurjen. "Het was wel een beetje wennen voor ze."

Wennen

Voor het vrouwtje Ambra was het misschien wel het meeste wennen. Zij zat samen met twee tijgers in een verblijf en speelde de baas over ze. Met Hugo, die zo'n tachtig kilo zwaarder is dan Ambra, lukt dat zeker niet.

Jurjen: "Ik heb er alle vertrouwen in. Als dit mis was gegaan, was het de eerste keer mis gegaan. Dan hadden ze zo'n vechtpartij gehad dat een van de twee het niet had gehaald, of we hadden gezegd: 'we proberen het niet meer'. Ze zijn meteen de eerste nacht ook buiten gebleven. Dat ging ook prima. Het gaat hartstikke goed. Ik ben er heel tevreden mee."

