Scooterrijder met 'pak me dan'-kenteken op zijn wenken bediend

HOOFDDORP - Gisteren zag de politie in Hoofddorp een scooter rijden met een wel heel bijzondere kentekenplaat: pak me dan. Dat lieten agenten zich geen twee keer zeggen, maar toen de bestuurder een stopteken kreeg, ging hij er als een speer vandoor.

Na een achtervolging lukte het om de scooterrijder aan de kant te zetten. Op de rollerbank bleek het voertuig veel te hard te kunnen: 86 km per uur. Ook bleken het framenummer en de slotcilinder te ontbreken.

Zijn originele 'pak me dan'-kenteken was ook niet volgens de regels. "Maar hij is wel op z'n wenken bediend", aldus de politie.