Betere verbinding tussen Hoorn en Amsterdam; A7 wordt deels verbreed

HOORN - De snelweg A7 wordt op meerdere plekken in Noord-Holland verbreed om zo de bereikbaarheid tussen Hoorn en Amsterdam te verbeteren. Ook wordt het fietsnetwerk en het openbaar vervoer tussen de twee steden verbeterd.

Tussen Hoorn-Noord en de afslag Avenhorn wordt in beide richtingen een extra spitsstrook aangelegd. Ook wordt de A7 bij Purmerend uitgebreid naar drie rijstroken. Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en de A8 tussen Zaandam en Coenplein wordt in beide richtingen uitgebreid naar vijf rijstroken.

Wanneer er wordt begonnen aan de verbreding van de A7 is nog onduidelijk. Op 4 juli wordt er van 19.00 tot 21.00 uur in schouwburg Het Park een bijeenkomst gehouden, waar informatie wordt gegeven over het project en de gevolgen daarvan. Op dit moment ligt het plan wel al ter inzage. Er kunnen tot en met 31 juli zienswijzen worden ingediend.