Oplossing tegen fietsendiefstal stations Bovenkarspel in aantocht

BOVENKARSPEL - Er worden op de treinstations in Bovenkarspel regelmatig fietsen gestolen. Burgemeester Ronald Wortelboer heeft, in opdracht van de VVD, een Integraal Veiligheidsplan weten te ontwikkelen om diefstal in de toekomst tegen te gaan. "Wij zijn blij met deze eerste aanzet", aldus VVD Stede Broec.

Er zijn vorig jaar in totaal 108 fietsen gestolen op de twee treinstations in de gemeente Stede Broec. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn dat er al ruim twintig. Ondanks dat de cijfers de afgelopen jaren lijken te dalen, met bijna tweehonderd fietsen in 2013, vindt de VVD 'elke gestolen fiets er één te veel'.

Cliënten van WerkSaam als bewakers

Op dit moment worden er verschillende scenario's besproken en onderzocht. Er wordt gekeken wat de kosten zijn van het opvoeren van bewaking en wie hiervoor kan worden ingezet. Een optie die wordt besproken is het inzetten van cliënten van WerkSaam, met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Door deze mensen in te zetten als bewakers, kan er bijgedragen worden aan hun ontwikkelkansen. Door toezicht op de stations in te voeren wordt de kans op fietsendiefstal verkleind en ontstaat er een veiliger gevoel", licht VVD Stede Broec toe.

Bewaakte fietsenstalling

Daarnaast wordt er gekeken of Rataplan een eventueel exploitatie kan gaan doen van een bewaakte fietsenstallingen. "Het voordeel van dit scenario is dat RataPlan al ervaring heeft met het uitbaten van bewaakte fietsenstallingen bij NS-stations."

De aankomende maanden wordt duidelijk hoe de bewaking eruit komt te zien. Het college gaat te plannen afwegen en komt met een voorstel naar de raad. "Wij zijn vooral erg blij dat er eindelijk een oplossing komt voor de vele fietsendiefstallen op de stations van Stede Broec."