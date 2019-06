Trees (88) gegijzeld in eigen badkamer: "Raakt me in m'n hart"

AMSTERDAM - De hoogbejaarde Trees is op 14 maart van dit jaar in haar woning aan het Merwedeplein in Amsterdam overvallen door meerdere mannen. Ze werd gegijzeld in haar badkamer. De overvallers hebben een kluis vol sieraden met een grote emotionele waarde meegenomen.

De kwieke dame is die bewuste donderdag in de badkamer om nog wat te dweilen. "Ik was me eigenlijk aan het klaar maken om het AT5 Nieuws om 17.00 uur te gaan kijken."

Maar in de badkamer wordt ze plotseling overrompeld door een man die de deuropening staat. Ze moet op de stoel in de badkamer gaan zitten. "Hij zei: als je niet doet wat ik zeg, moet ik geweld gebruiken." De overvaller blijft als een soort bewaker bij haar staan en legt een doekje op haar hoofd, waarschijnlijk om haar zicht te beperken. Een aantal anderen (het slachtoffer zelf denkt twee of drie mannen) gaan op zoek gaan naar waardevolle spullen.

Sieraden met emotionele waarde

Trees probeert nog een gesprek aan te knopen en de woningovervallers op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. De verdachten vinden uiteindelijk een kluisje vol sieraden met een - voor Trees - grote emotionele waarde. "Al mijn juweeltjes die ik in mijn 88 jaar heb gekregen en verzameld. Ik ben wat dat betreft een heel gevoelig mens. Het raakt mij in mijn hart", verzucht het slachtoffer.

De overvallers gaan er uiteindelijk met de sieraden vandoor. Trees wil direct de politie bellen, maar de overvallers hebben haar 'ingebouwd'. "Hij heeft allemaal doosjes in de deuropening van de badkamer gezet. En als laatste mijn rollator", vertelt ze. "En toen ik wilde bellen, merkte ik dat ze de telefoon onklaar hadden gemaakt. De batterijen waren eruit gehaald."

'Vroeger was het veilig'

Toch koestert de 88-jarige vrouw geen wrok in de richting van de overvallers. Ze hoopt wel dat ze worden opgepakt, maar ze wil liever dat ze snel op het rechte pad komen, zodat dit niet nog eens gebeurt. "Het was vroeger veilig. Nu ben je dat kwijt met je oudere leeftijd. Dat is vervelend. Ik hoop dat ze dat gaan beseffen, waardoor wij weer een beetje een veiligere maatschappij krijgen." De 88-jarige vrouw barricadeert sinds de woningoverval wel een gedeelte van haar huis. "Dan kan ik rustig gaan slapen."

De politie neemt de zaak hoog op. "Het is verschrikkelijk om zoiets mee te moeten maken. Dit heeft ook echt een blijvende impact op een slachtoffer, zoals je ook heel duidelijk hoort bij Trees. Wij willen graag weten wie er verantwoordelijk zijn voor deze laffe woningoverval", vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau 020. De recherche hoopt aan de hand van foto's van de sieraden, die worden getoond in Bureau 020, de overvallers op het spoor te komen.

AT5 maakte onderstaande reportage met Trees