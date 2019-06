Haarlemse zwaardvechter maakt dromen waar en breekt door in showbizz

HAARLEM - "Zelf bepalen hoe je je leven indeelt." Onder dat moto maakt de Haarlemmer Mishaël Lopes Cardozo al zijn dromen waar. Of het nu is als middeleeuws zwaardvechter, jazzmuzikant, schilder of acteur. Hij gaat ervoor, op de 'old school Dutch way'.

Het is zijn markante baard in twee vlechten die het meest in het oog springt, als je hem in Haarlem tegenkomt. Maar na een gesprek komt vooral zijn wilskracht naar voren. En vijf jaar geleden besloot hij dat hij de showbusiness in wilde, mét succes.

Zwaardvechter

Eigenlijk is Cardozo een zwaardvechter, middeleeuwse stijl. Hij heeft meerdere keren internationale kampioenschappen voor historische duels gewonnen. Nu is hij docent op de Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten. En hij doet nog wel eens mee aan toernooien, "maar ik was op een gegeven moment meer aan het revalideren dan dat ik in de ring stond".

Onlangs mocht hij eindelijk bekend maken dat hij een rol als de Noorse koning Hakon in de hitserie Vikings speelt in het laatste seizoen. De opnames zijn klaar en in het najaar is hij als echte viking te zien op The History Channel en Netflix. Dat zijn imago hem helpt is overduidelijk, "maar elke baard in Vikings is nep", benadrukt Cardozo. "Je wordt niet aangenomen vanwege je baard, je moet ook nog een beetje kunnen acteren."

CV

Naast 'Vikings', staan ook al Game of Thrones en Richard the Lionheart op zijn cv. En het script voor een nieuwe film ligt ook al klaar. Bovendien heeft hij vergevorderde plannen voor een eigen film.

In een kast bewaart hij zijn medailles van het zwaardvechten en andere memorabilia. Daartussen ligt ook een gele Jodenster, die Mishaël Lopes Cardozo op de kop heeft getikt. Om aan zijn joodse roots te herinneren. "Remember where you came from!"