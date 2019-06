OM eist 14 jaar cel voor dodelijke steekpartij op afterparty Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM ZUIDOOST - (AT5) Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in hoger beroep een gevangenisstraf van veertien jaar geëist tegen de 25-jarige Amsterdammer Gianni L. Hij wordt ervan verdacht op 10 juni 2017 een 23-jarige man te hebben doodgestoken op een afterparty aan de Scherpenzeelstraat in Amsterdam Zuidoost.

L. wordt er ook van verdacht even daarvoor een andere man zwaar verwond te hebben, ook met een mes. L. was in april 2018 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en TBS met dwangverpleging voor doodslag en een poging daartoe. Daartegen ging L. in beroep.

Het OM zegt dat vaststaat dat de verdachte een man op het huisfeest vier keer stak met een mes. De 23-jarige Amsterdammer Oscar Donk kwam vervolgens toegesneld om erger te willen voorkomen, maar hij stierf door een messteek die L. hem toebracht in zijn buik.

L. beriep zich met betrekking tot het eerste steekincident op zelfverdediging, maar daar ging het OM niet in mee. "Het met kracht toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond staat immers in beginsel niet in verhouding met een aanval die bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist", zegt de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal vindt het verder niet aannemelijk dat L. in paniek was of in shock verkeerde op het moment dat hij de slachtoffers stak. "Verdachte had zich bovendien naar aanleiding van de spanningen in de woning van een mes voorzien. Hoe aannemelijk is dan dat verdachte dit mes niet wenste te gebruiken?" De advocaat-generaal meent bovendien dat op basis van recente verklaringen van psychologen geen TBS kan worden opgelegd.

Over twee weken doet het gerechtshof uitspraak in de zaak.