Paalzitten Lambertschaag op nippertje gered, ondanks vrouwenban

LAMBERTSCHAAG - Het traditionele paalzitten in Lambertschaag is een kleine maand voor aanvang alsnog gered. De vrees bestond dat het gebrek aan deelnemers het evenement dit jaar zou nekken, maar na een noodoproep zijn er alsnog genoeg kandidaten gevonden om een serieuze recordpoging te wagen.

Kandidaten moeten minimaal zestien jaar oud zijn, in Lambertschaag of Abbekerk wonen en man zijn. "Tot vorige week hadden we negen aanmeldingen, maar na onze noodoproep hebben we nog zes aanmeldingen gehad", vertelt bestuurslid Frank Blaauwbroek.

Fysieke klachten

Of die noodoproep ook nodig was geweest als vrouwen welkom waren geweest? Blauwbroek denkt van niet, omdat de traditie volgens de organisatie simpelweg niet geschikt is voor vrouwen. "We hebben ooit aangenomen dat vrouwen sneller fysieke klachten krijgen, en het is voor hen moeilijker hun behoefte vanaf de paal te doen dan voor mannen."

Inderdaad, wie het record van ruim 52,5 uur wil verbreken, mag de paal geen seconde verlaten. Voor noodgevallen staat er weliswaar een dixi langs het water, maar wie daarvan gebruikmaakt doet in het vervolg van de wedstrijd alleen nog maar voor de eer, legt Blaauwbroek uit.

Plastuit

De organisatie heeft het even overwogen, maar toch besloten vast te houden aan ruim veertig jaar oude traditie en vrouwen ook dit jaar uit te sluiten van deelname. Dat er tegenwoordig handige hulpmiddelen zijn voor een sanitaire stop - denk aan een plastuit - is bij de organisatie bekend. "Maar zij hebben er vaak meer moeite mee dan mannen", verwijst het bestuurslid naar de gêne die vrouwen voelen als ze hun behoefte in het openbaar moeten doen.

Het evenement - dat dit jaar in het weekend van 19, 20 en 21 juli wordt gehouden - wordt opgeluisterd met een festival. Blaauwbroek nodigt namens de organisatie iedereen uit een kijkje te komen nemen bij 'dit bijzondere evenement'.