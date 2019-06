Politie zoekt getuigen na achtergelaten BMW in Zaandam

ZAANDAM - De politie is op zoek naar getuigen die mogelijke meer kunnen vertellen over de aangetroffen BMW bij het Vijfhoekpark aan de Wibautstraat in Zaandam. Deze BMW is de vermoedelijke vluchtauto van de dader(s) die betrokken waren bij het dodelijk schietincident in Amsterdam Noord afgelopen maandag.

Bij een schietpartij op de Papaverweg in Amsterdam kwam maandagavond een persoon om het leven. Even later werd op de Wibautstraat in Zaandam een zilverkleurige BMW zonder kentekenplaten gevonden. Lees ook: Dode bij schietpartij op Papaverweg in Amsterdam Twee personen komen kort nadat de BMW op een parkeerplaats bij het Vijfhoekpark is geplaatst, langs lopen en staan even stil en draaien zich om in de richting van de BMW. Een vrouw op een fiets rijdt ook langs de BMW. Op hetzelfde moment rijdt daar een hoge witte personenauto richting de BMW en keert daar. De recherche komt graag in contact met deze personen. 💬 Whatsapp ons!

