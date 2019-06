Babyboom onder veldmuizen is 'slecht nieuws voor boeren'

WATERLAND - Noord-Hollandse weilanden zitten vol met veldmuizen. Boeren spreken nog niet van een plaag, maar merken wel dat er iets bijzonders aan de hand is dit jaar.

Anders dan bos- en huismuizen leven veldmuizen in het open veld. Ze planten zich daar razendsnel voort, legt Peter Mol van Landschap Noord-Holland uit. "Onder heel gunstige omstandigheden - en dat zou dit jaar kunnen zijn - kunnen een vader en moeder die in het voorjaar aan hun nakomelingen beginnen, aan het eind van de zomer over-over-overgrootvader en -moeder zijn."

Omdat veldmuizen circa acht jongen per keer werpen, kan één exemplaar binnen één kalenderjaar dus 'misschien wel honderd nakomelingen hebben voortgebracht', rekent Mol voor.

Slecht nieuws voor boeren

Als de omstandigheden dit jaar inderdaad ideaal blijken, is dat slecht nieuws voor de boeren. "Hier zit een holletje", wijst Mol op een gat in een akker in Waterland. "Volgen we dit spoor, zien we hier ook een holletje, hier loopt het spoortje weer naar dit holletje en hier loopt het spoortje weer naar dit holletje."

Met hun holletjes en gangen ondermijnen de veldmuizen de weilanden, al is dat niet het grootste probleem. "Hun belangrijkste voedsel is gras en de wortels van het gras", legt Mol uit. "Als één muis dat doet, is dat niet zo'n probleem. Maar als duizend muizen dat doen op zo'n stukje, dan ga je als boer wel een probleem krijgen."

Muis op het menu

'Gelukkig' staat de veldmuis zelf ook op het menu van talloze dieren. "Kerkuilen, ransuilen, steenuilen, onze torenvalk", somt Mol een deel van de muizenjagers op. "Maar ook de bruine kiekendief pakt heel veel muizen mee, de vos, de bunzing, reigers, kraaien en grote meeuwensoorten."

Toch krijgen alle exemplaren van al die diersoorten bij elkaar de overvloed aan veldmuizen niet weg, zo blijkt uit foto's van Landschap Noord-Holland. In de ene kast huizen kerkuilen, in de andere steenuilen: dankzij hun jagende ouders hebben de jongen een flinke voorraad muizen binnen snavelbereik.

De voorraadkast mag dan misschien onuitputtelijk lijken, zodra vader- en moederuil vanwege slecht weer even niet kunnen jagen, zijn alle muizen binnen mum van tijd opgepeuzeld.

Compensatieregeling

Zover is het dit jaar nog niet gekomen, maar als het nodig is, kunnen boeren een beroep doen op een compensatieregeling voor veldmuizenschade. Misschien hopen de agraiërs zelfs op flinke buien, want dan lopen de gangetjes vol water en kunnen muizen de graswortels niet wegknagen.