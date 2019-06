Alternatieve 11Stedenzwemtocht in Schagerburg voor onderzoek naar kanker

SCHAGERBRUG - Davy Hermans houdt zaterdag op de Grote Sloot in Schagerbrug een alternatieve 11Stedenzwemtocht om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Hij zoekt nog deelnemers om mee te zwemmen: "Het water is sowieso heerlijk."

Davy Hermans zwemt binnenkort 1100 meter door de Grote Sloot bij Schagerbrug. "Het lukt me niet om naar Friesland te gaan en ik wil toch iets doen om de actie van Maarten van der Weijden te steunen", vertelt Davy aan NHNieuws. "Wat Maarten van der Weijden doet is heroïsch. Hij doet het voor de strijd tegen kanker en dat wil ik gewoon steunen."

Symbolisch

De zwemtocht in de Grote Sloot heeft voor Davy een symbolische waarde: "Dit is mijn thuis. Ik ben hier komen wonen en direct daarna kreeg mijn vriendin kanker. Drie jaar geleden is mijn moeder aan kanker overleden. Met mijn vriendin gaat het al beter, maar dat gaat nog maanden, misschien jaren duren."

Vriendin Anne Benders is supertrots op Davy. "Iedereen die dit doet verdient het om aangemoedigd te worden." Anne lijdt aan Non Hodgkin en heeft onder meer stamceltherapie ondergaan: "Ik zou best mee willen zwemmen, maar dat gaat nog niet. Het gaat beter met mij, maar het herstel zal nog lang duren."

Beetje Fries

Het startpunt van de alternatieve 11Stedenzwemtocht ligt bij de Grote Sloot 273 en eindigt aan het einde van het dorp bij 385. Om de zwemtocht toch een beetje Fries te maken wordt iedere honderd meter symbolisch een ‘Elfstedenstad’ gepasseerd. De steden worden op de straat aangegeven.

De start is om 11:00 en Davy hoopt dat er nog meer mensen zich zullen aanmelden om mee te zwemmen of om te sponsoren voor een mooie opbrengst.