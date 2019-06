Fietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Assendelft

ASSENDELFT - Een fietser is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Assendelft. Over de ernst en de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De politie bevestigt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens getuigen gaat het om een vrouw, die rond 10.30 uur over de Ambachtslaan fietste en bij de rotonde richting de Saendelverlaan werd aangereden door een auto.

Bij de aanrijding is een kentekenplaat van de auto gevallen. Een getuige laat weten dat 'de auto volledig over het slachtoffer heenreed', maar dat is nog niet bevestigd. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.