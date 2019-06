Saif (13) aangereden door doorrijder in Castricum: "Gewoon een excuus"

CASTRICUM - Ze wil er geen groot drama van maken, maar Petra Muller uit Castricum heeft geen goed woord over voor de automobilist die gisteren haar zoon Saif (13) aanreed en er vervolgens vandoor ging. "Een aanrijding kan iedereen overkomen, maar het steekt dat de automobilist is doorgereden."

Saif was op het moment van het ongeluk op z'n elektrische fiets onderweg naar het Clusius College. "Het gebeurde bij de rotonde naar de Oranjelaan", vertelt zijn moeder, die vermoedt dat het niet meer dan 'een tik van een bumper' is geweest. "Hij kwam in de middenberm terecht, onder z'n fiets. En zie maar eens onder zo'n elektrische fiets uit te komen."



De automobilist reed dus door, maar een andere bestuurder bekommerde zich wel op het verkeersslachtoffer. "Een meneer erachter is wel gestopt. Mijn dank naar hem is heel groot. Ik hoop dat ik hem via Facebook kan vinden, want ik wil hem wel graag bedanken."

Volgens zijn moeder heeft Saif geen blijvend letsel overgehouden aan de klap, maar zijn knieën en benen zitten door de val onder de schaafwonden en blauwe plekken.

Alsnog door het stof

"Vandaag blijft hij een dag thuis, maar maandag kan hij wel weer naar school." Hoewel ze het de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd zou vinden, hoopt ze dat de dader zich alsnog meldt en door het stof gaat. "Gewoon een excuus, want mensen horen te stoppen."

Moeder en zoon hebben het voorval inmiddels gemeld bij de politie, al hebben ze nog geen aangite gedaan.