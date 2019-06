Jorrit Nuijens stapt op als wethouder in Diemen na arrestatie

DIEMEN - Jorrit Nuijens, wethouder in Diemen en voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam, stapt op. Hij werd gistermiddag aangehouden na een melding van overlast. Hij zou een flesje GHB en twee zakjes wiet op zak hebben gehad en betuigt nu spijt.

Zijn vetrek is zojuist bekendgemaakt door GroenLinks.

Lees ook: Gearresteerde wethouder Amsterdam had 'vermoedelijk' GHB en wiet bij zich

Excuus

In een reactie schrijft Nuijens het volgende: "Ik heb besloten om per direct terug te treden als wethouder van de gemeente Diemen. De komende dagen en weken zal ik rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren. Ik bied mijn oprechte excuses aan. Allereerst aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd, maar ook aan alle inwoners van de gemeente Diemen, aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen. Het spijt me dat ik mijn werkzaamheden voor de gemeente Diemen niet heb kunnen afronden."

Lees ook: Opgepakte Diemense wethouder Nuijens spuugde agent in gezicht