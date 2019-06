Westfries Museum en Museum Flehite Amersfoort kopen samen schilderij van Withoos

HOORN - Het kenmerkende 'Sottobosco' schilderij van fijnschilder Matthias Withoos is gezamenlijk aangekocht door het Westfries Museum in Hoorn en het Museum Flehite in Amersfoort. "En gezamenlijke aankopen van musea komen bij oude schilderkunst niet vaak voor", onderschrijven beide kunstinstellingen.

Hoorn en Amersfoort hebben op het eerste gezicht niet zoveel met elkaar gemeen. Toch delen ze nu een kunstwerk dat een uniek verhaal vertelt over de kunstgeschiedenis van beide steden.

Fijnschilder Matthias Withoos, die in 1703 overleed, werkte zowel in Amersfoort als in Hoorn. Dit leidde tot de gezamenlijke aankoop van het schilderij 'Sottobosco met landschap en jachtstilleven'.

Sleutelstuk in collectie

Gezamenlijke aankopen van musea komen bij oude schilderkunst niet vaak voor. De musea vertellen dat de samenwerking, juist door de gedeelde geschiedenis, een vanzelfsprekende stap is en een unieke kans om dit sleutelstuk in de collecties op te nemen. "We zijn trots dat we dankzij de samenwerking met het Westfries Museum een ontbrekend stuk van de kunstgeschiedenis van de steden kunnen delen met een groot publiek", aldus Albert Boersma van Mueseum Flehite.

Van 22 juni tot en met 13 oktober wordt het werk voor het eerst in Nederland tentoongesteld in Museum Flehite. Daarna komt het schilderij vanaf eind oktober richting het Westfries Museum in Hoorn.