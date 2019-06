Gearresteerde wethouder Amsterdam had 'vermoedelijk' GHB en wiet bij zich

DIEMEN - (AT5) De Diemense wethouder Jorrit Nuijens, die gistermiddag is aangehouden voor de Amsterdamse Stopera na een melding van overlast, had een flesje met vermoedelijk GHB op zak. Ook had hij twee zakjes wiet bij zich.

De politie meldde vanochtend dat er een 39-jarige man gistermiddag werd aangehouden op het Waterlooplein. De middelen zijn in beslag genomen. Of wethouder Nuijens ook drugs gebruikt had op het moment van aanhouding, is nog niet bekend.

Lees ook: Opgepakte Diemense wethouder Nuijens spuugde agent in gezicht

Nuijens is inmiddels weer vrij. Er is aangifte van belediging tegen hem gedaan door twee agenten. Hij zou namelijk naar de politie gespuugd hebben.

Glas stuk

De politie meldt dat de aanhouding plaatsvond omdat er een melding was binnengekomen over een man die aan het schreeuwen was op een terras. In een horecagelegenheid gooide hij een glas stuk. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij Nuijens aan en spraken hem aan op zijn gedrag. De man werd verzocht om te vertrekken, maar dat deed hij niet.

Jorrit Nuijens is GroenLinks-wethouder in Diemen en voormalig gemeenteraadslid in Amsterdam. Nuijens is in Diemen ook de eerste locoburgemeester.

De gemeente Diemen geeft op dit moment nog geen reactie. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat ze eerst 'alle feiten op een rij willen krijgen'.