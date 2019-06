VIDEO: 8-jarige Roham filmde per ongeluk een blikseminslag, vlákbij

AMSTERDAM - "Ik dacht na het eten: ik ga de bliksem filmen", en dát lukte de achtjarige Roham van Westering beter dan verwacht. Na een tijdje de grijze wolken boven de wijk IJburg in Amsterdam te hebben gefilmd met zijn iPad, sloeg de bliksem plotseling in op enkele tientallen meters voor zijn neus. En dat was best schrikken.

"En toen raakte ik in paniek", zegt Roham tegen AT5. Al snel bleek dat de bliksem was ingeslagen bij een huis een paar straten verderop. Er ontstond brand op de bovenste verdieping van de woning. Op dit moment wordt de schade gerepareerd en hebben de bewoners elders onderdak.

Tips

De door Roham gefilmde inslag zorgde wel voor wat angst. "Ik was bang dat de bliksem ook in ons huis zou inslaan." Wel heeft de achtjarige IJburger nog wat geleerd. "Dat je nooit buiten moet zijn. Er is een hele kleine kans, maar je kán geraakt worden door de bliksem."



Bekijk hier het interview dat AT5 had met Roham.