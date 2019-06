Amsterdamse raad eens met maatregelen tegen Schiphol

AMSTERDAM - Een meerderheid van de gemeenteraad van Amsterdam heeft een aantal moties van GroenLinks aangenomen om de overlast van Schiphol te beperken. Dat meldt GroenLinks-raadslid Imane Nadif. Nadif wil dat Schiphol onder andere harder wordt aangepakt bij geluidsoverlast en de groei na 2020 langer voorkomen.

Imane Nadif kondigde al eerder aan bezig te zijn met juridische stappen tegen Schiphol. Met een rechtsgang hoopt zij te voorkomen dat Schiphol na 2020 weer mag groeien. Momenteel zit de luchthaven aan het maximum aantal toegestaande vliegbewegingen van 500.000, maar wil na volgend jaar meer vluchten kunnen afhandelen.

Naar aanleiding van Nadif's onderzoek naar juridische stappen nodigde de Haarlemmermeerse wethouder Jurgen Nobel haar uit voor een gesprek over Schiphol. Volgens Nobel hoeft Schiphol niet langer op slot, maar is ongebreidelde groei ook niet de bedoeling. Het gesprek met de wethouder heeft Nadif niet op andere gedachten gebracht.

In de gemeenteraad van Amsterdam heeft Nadif een aantal moties ingediend en aangenomen gekregen. Zo wil zij een beperking van de nachtvluchten, sancties en harde maatregelen tegen geluidsoverlast en dat de aanbevelingen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) worden overgenomen. Die stelt dat er een einde moet komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.

Momenteel werkt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur aan een luchtvaartnota over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Daarin moet een visie staan voor de komende 30 jaar. Ook moet dit jaar duidelijk worden of Schiphol na 2020 kan groeien en of Lelystad Airport in april volgend jaar open kan.