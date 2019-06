Wethouder Gooise Meren: "Nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen biedt heldere spelregels"

NAARDEN - Het college van Gooise Meren heeft een nieuw (concept) bestemmingsplan gemaakt voor speelpark Oud Valkeveen. Er zijn een aantal grote veranderingen waardoor het voor omwonenden, speelpark en gemeente duidelijk is wat wel en niet mag. Het huidige bestemmingsplan is te ruim, maar het nieuwe plan "biedt heldere spelregels", zo vertelt wethouder Geert-Jan Hendriks.

De laatste jaren is er een hoop gedoe rondom het speelpark. De gemoederen liepen hoog op toen de gemeente had bedacht om een 'prettax' in te voeren. Eigenaar van het park, Michael van de Kuit, dreigde om het park dicht te gooien. Uiteindelijk liep dit met een sisser af.

Lees ook: Veel verdriet om sluiting speelpark Oud Valkeveen: "Als ik hier ben, voel ik mij gelukkig"

Ondertussen groeit het speelpark. Het parkeerterrein is onder andere te klein en er komen steeds meer toestellen bij. De wethouder geeft aan dat het huidige bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid geeft over de ontwikkeling van het park. "Er kan te veel naar onze smaak."

Dit zijn de grootste verschillen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan:

(Artikel gaat verder onder de video)



Daarnaast is het maximum aantal toestellen vastgezet op vijftien. Zo hoopt de wethouder dat de belangen van de ondernemer, de omwonenden en de natuur in evenwicht blijven. "We zullen in dit bestemmingsplan niet iedereen blij kunnen maken. Daar is het ook een te kwetsbaar gebied voor."

Op dit moment is het nog een concept bestemmingsplan waarvan het college hoopt dat deze in oktober door de raad wordt vastgesteld. Op dinsdag 9 juli staat er een informatieavond gepland voor geïnteresseerden.