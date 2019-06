Partij voor de Dieren: 'Blaas Formule 1 af vanwege stikstofuitstoot'

ZANDVOORT - De Partij voor de Dieren wil dat de Formule 1 in Zandvoort wordt afgelast. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand wil dat er in Nederland geen enkele vergunning meer wordt afgegeven voor projecten die tot meer uitstoot van stikstof leiden.

Dat zei ze gisteravond in de Tweede Kamer. Daar werd gesproken over de gevolgen van stikstof voor de natuur. Een uitspraak van Raad van State en rapport van de Algemene Rekenkamer over stikstof leggen grote druk op nieuwe projecten. Volgens de Raad van State beschermt de overheid de natuur te weinig als ze vergunningen verleent voor bijvoorbeeld nieuwe wegen of veeteelt.

Door die uitspraak moet de overheid een strenger stikstofbeleid voeren om de natuur beter te beschermen.

Maag

Het kabinet zit er mee in zijn maag. Veel projecten moeten worden stilgelegd of mogen pas beginnen als bewezen is dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Carola Schouten heeft geen uitspraak gedaan over gevolgen voor de Formule 1-races. Zij komt nog met een lijst met projecten die mogelijk moeten worden afgeblazen.

De uitspraak leidt ertoe dat veel vergunningen voorlopig niet worden afgegeven, bijvoorbeeld voor dijkverzwaring, woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen of windmolenparken. Ook zouden koeien eigenlijk niet in de wei mogen lopen.

Stikstof

De Formule 1-races in Zandvoort staan ook op een lijst van projecten die in gevaar kunnen komen. Kamerlid Ouwehand van de PvdD wil dat er geen enkele vergunning meer wordt afgegeven die leidt tot meer uitstoot van stikstof. De Formule 1 levert volgens tegenstanders schade op aan de duinen naast het circuit.