Afscheidsinterview gedeputeerde Jaap Bond: "Ik wilde eigenlijk in 2007 al stoppen"

HAARLEM - Jaap Bond vertrok deze week na twaalf jaar met pijn in het hart als gedeputeerde. Dit omdat zijn partij, het CDA, niet meer terugkeert in het college. Toch had hij nooit verwacht dat het zover zou komen: "Ik wilde eigenlijk in 2007 al stoppen met de provinciale politiek", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Jaap Bond maakt in 1999 zijn entree als Statenlid voor het CDA. "Ik ben er ingerold. Ik had een mooie baan bij de politie en had helemaal niet de ambitie om gedeputeerde te worden." Maar hij had een overduidelijk doel: er moesten duizend woningen voor jongeren komen in Volendam. Iets waar de provincie daarvoor niet aan mee wilde werken. Maar Bond kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar.



Toch gaat het al vrij snel mis. Hij is pas twee jaar gedeputeerde als het gehele college opstapt, omdat de Provincie 78 miljoen euro dreigt kwijt te raken nadat de IJslandse bank Landsbanki failliet gaat. Niet veel later keert het grootste deel van de gedeputeerden, inclusief Jaap Bond weer terug. Wel wordt hij een paar keer beschuldigd van corruptie. "Ik ben nooit omgekocht. De Commissie Schoon Schip heeft de Provincie doorgelicht. En als er maar iets was geweest, was ik toen al weg geweest." Met twaalf jaar was Jaap Bond de langstzittende gedeputeerde van heel Nederland. Hij had er graag nog vier jaar aan toegevoegd, maar het CDA is niet welkom in het nieuwe college. Een coalitie die grotendeels bestaat uit partijen met wie hij jarenlang samenwerkte. Dat ze het CDA zo snel lieten vallen in de onderhandeling doet hem toch wel pijn. Grotevraag is wat Jaap Bond nu gaat doen? "Ik ga eerst een maand slapen. Even bijkomen van alle emoties en bedenken wat ik nou wil." Lachend vervolgt hij: "M'n vrouw moet er heel erg aan wennen. Die zegt: 'dit is het toch niet voor de komende tijd'. Dus ik moet haar snel gerust stellen met een nieuwe job."