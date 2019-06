Gooise thuiszorgorganisatie weer naar rechter voor hogere tarieven

HILVERSUM - Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (TGVS) wil acht Gooise gemeenten er via de rechter toe dwingen hogere tarieven voor de bekostiging van huishoudelijke hulp te gaan hanteren. De huidige tarieven zouden namelijk onvoldoende zijn.

Dat hebben de Gooise colleges van B en W in een brief aan hun gemeenteraden laten weten, schrijft Nieuwsblad voor Huizen. Het kort geding dient morgen.

De gemeenten maken zich geen zorgen over het vonnis, omdat de tarieven 'zorgvuldig tot stand zijn gekomen' en marktconform zijn, benadrukken ze. De tarieven in het Gooi zouden boven het landelijk gemiddelde liggen. Het belangrijkste tarief is 26,40 euro per uur, laat de Regio Gooi en Vechtstreek aan het Nieuwsblad weten. TGVS eist dat minimaal 11,3 procent bijkomt.

Eerder kort geding

In 2016 probeerde TGVS ook al eens via de rechter hogere tarieven af te dwingen. Dat mislukte, want ook de rechter bepaalde dat de tarieven zorgvuldig waren bepaald, en dat het niet nodig was om de kostenstructuur van TGVS, tevens de duurste, als basis voor het tarief te hanteren.

Na dat verloren kort geding ging TGVS niet in hoger beroep, maar verklaarde zich akkoord met de tarieven en de indexatie ervan. De Gooise colleges betreuren het dan ook dan de thuiszorgorganisatie opnieuw naar de rechter stapt, maar benadrukken dat 'er geen aanleiding is dat inwoners hinder ondervinden' van het kort geding.

'Niet reële prijs'

Volgens Esther Hoekzema van TGVS is de kostprijs van thuiszorg de afgelopen jaren 'fors gestegen door externe factoren', waaronder nieuwe loonafspraken in cao's. "Met deze ontwikkeling houden de gemeenten binnen de regio Gooi- en Vechtstreek onvoldoende rekening, waardoor een niet-reële prijs is vastgesteld die geen recht doet aan actuele kosten van thuiszorg."