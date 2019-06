KLM mijdt Iraans luchtruim na neerschieten drone

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM mijdt een deel van het Iraanse luchtruim naar aanleiding van een incident met een Amerikaanse drone. Het onbemande toestel werd neergeschoten door Iran. Vliegmaatschappijen uit de VS mogen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten niet meer in dat gebied komen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Een woordvoerder van KLM laat NH Nieuws weten vliegtuigen niet meer boven de Straat van Hormuz te laten vliegen. Dat gebied staat onder controle van Iran.

Statement KLM

KLM zegt in een statement aan NH Nieuws: ''Ten aanzien van de neergehaalde drone in de Straat van Hormuz: Veiligheid heeft voor KLM de hoogste prioriteit. We volgen alle ontwikkelingen die mogelijk betrekking hebben op de veiligheid van het luchtruim 24/7 op de voet en richten de operatie zo in dat de veiligheid van de vluchten is gewaarborgd. Het incident met de drone is voor KLM aanleiding om uit voorzorg vooralsnog niet meer over de Straat van Hormuz te vliegen.''

KLM toch boven Iran

Vanochtend vloog een KLM-toestel van New Dheli naar Schiphol in het Iraanse luchtruim, maar niet boven de Straat van Hormuz. Desondanks maakt D66-Kamerlid Jan Paternotte zich zorgen over de keuze van KLM om boven Iran te blijven vliegen.

Paternotte tweet: "Twee grote passagiersvluchten van British Airways, één van KLM en ook nog cargovlucht vanaf Schiphol in het Iraanse luchtruim uren na neerhalen drone en acute dreiging luchtaanvallen. We moeten beter leren van MH17. Veiligheid gaat voor alles."