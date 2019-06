Achtervolging door Amsterdam: jongen (17) rijdt met gestolen auto in op politiewagen

AMSTERDAM - Een 17-jarige jongen is vannacht in het centrum van Amsterdam met een gestolen auto op een politieauto ingereden.

De achtervolging begon rond 3.30 uur op de Van Baerlestraat in Amsterdam-Zuid en eindigde in de buurt van de Zeeburgerdijk in Zeeburg. Daar ramde de verdachte een politieauto, waarna de politie hem oppakte.





Omdat hij zich flink verzette, kostte het de politie de nodige moeite hem in de boeien te slaan. De jongen zit vast, en zal worden aangeklaagd voor poging tot moord of doodslag.