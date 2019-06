Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

BERGEN - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten.

Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC.

De raad stelt nu dat er een vertrouwensbreuk is met de bevolking. Het is belangrijk om het vertrouwen terug te winnen, luidde de conclusie van de avond.

Flitsonderzoek

Raadslid Mariella van Kranenburg van Gemeentebelangen BES zei gisteren al tegen NH Nieuws "verbijsterd en geschokt" te zijn door de onthullingen. Zij en andere raadsleden pleitten al voor een onafhankelijk onderzoek.

Hoe het onderzoek er precies uit komt te zien, wordt bepaald door een speciaal team van raadsleden en wethouders. Wat het college betreft, moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Volgens wethouder Klaas Valkering kan dat een "flitsonderzoek" zijn, om verdere imagoschade voor de gemeente te beperken.