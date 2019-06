Taxi-held Henk ziet bus botsen en redt gestrande passagiers: "Niet alles gaat om geld"

HOOFDDORP - Henk van der Valk uit Driehuis reed vanmiddag over de N201 bij Hoofddorp, toen hij plots een lijnbus van Connexxion zag botsen met een vrachtwagen. Hij twijfelde geen moment en hielp de gestrande reizigers kosteloos naar hun bestemming.

Van der Valk, die een bekend taxibedrijf in de IJmond heeft, vertelt aan NH Nieuws wat er gebeurde. "Ik dacht shit, wat gebeurt hier nou? Ik ben uitgestapt, en toen is het knopje omgegaan."

De Driehuizenaar haalde direct alle passagiers uit de bus. "Ze waren enorm geschrokken en dachten eerst dat ik de vrachtwagenchauffeur was", zegt hij. "Ik heb eerst alle mensen rustig uit de bus gehaald en naar een veilige plek gebracht. Voor de veiligheid, je weet niet wat er nog kan gebeuren."

Al snel bleek dat niemand ernstig gewond was. "Maar ik zag een aantal koffertjes staan. Ik had toevallig een taxi in de buurt rijden, en die mensen moesten hun vlucht halen. Dus ik heb direct de Marechaussee gebeld en ze naar Schiphol gebracht."

Uiteraard geheel kosteloos, zegt Van der Valk. "Ook eens leuk om goed te doen. Het gaat niet altijd om geld. Zeker als je bedenkt dat onze branche niet altijd even goed in het nieuws komt."

Vlucht gehaald

Eenmaal op Schiphol plaatst een van de geredde passagiers een berichtje op de Facebookpagina van de taxiondernemer. "Gelukkig vliegtuig gehaald en lekker op vakantie! Bedankt taxiservice Van der Valk!"

Bij het ongeluk zijn vanmiddag zes mensen lichtgewond geraakt. Zij hoefden niet meer naar het ziekenhuis.