Loslopende hond grijpt eend in Haarlem: grote actie om dier te redden

HAARLEM - Een eend is vanavond aangevallen door een loslopende hond. Het ernstig gewonde dier vluchtte vervolgens het water in bij de Hannie Schafstraat in Haarlem en liet zich niet zomaar helpen door de toegesnelde dierenambulance.

Steeds als de vrijwilligers dichterbij kwamen, zwom de eend weer naar de andere kant van het water. Omdat het dier flinke verwondingen had, lieten de vrijwilligers het er niet bij zitten en werd de brandweer ingeschakeld.

Schepnetten

Duikers gingen vervolgens met grote schepnetten het water in om de eend in te sluiten. Die probeerden er nog een aantal keer met een duik onderuit te komen, maar na een paar pogingen lukte het dan toch om de eend te pakken te krijgen.

Een medewerker van de dierenambulance heeft de gewonde eend vervolgens vastgepakt en meegenomen voor verdere zorg. Het is nog onduidelijk of de eend het gaat halen.