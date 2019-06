Oud-directeur van Circuit Zandvoort Hans Ernst overleden: "Finishvlag definitief gevallen"

ZANDVOORT - Voormalig eigenaar en directeur van Circuit Zandvoort Hans Ernst is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek.

Ernst was meer dan 25 jaar 'de stuwende kracht' van het circuit. Als oud-coureur kende hij de race-accommodatie goed en later werd hij bestuurslid in de toenmalige stichting die het circuit beheerde. In 1988 nam hij de positie van circuitdirecteur over.

Veel bereikt

In al die jaren wist hij veel voor elkaar te boksen. Zo riep hij, samen met een team van medewerkers en industriepartners, in 1990 de 'Marlboro Masters of Formula 3' in het leven, waardoor Zandvoort ook weer internationaal op de kaart werd gezet.

In 2012, toen hij 65 jaar oud was, ging Ernst op zoek naar een partij die het stokje wilde overnemen. Die vond hij uiteindelijk in Chapman Andretti Partners. Ernst zelf werd getroffen door een ernstige ziekte, waardoor zijn toestand in de loop der jaren steeds slechter werd.

Ondanks dat bleef hij de gang van zaken op het circuit volgen en als zijn toestand het toeliet, was hij graag als bezoeker bij evenementen aanwezig. Eind 2013 werd op het circuit een bocht naar hem genoemd, als waardering voor alles wat hij voor de accommodatie en voor de Nederlandse autosport had gedaan.

De eerste Formule 1-race op Zandvoort in zal Ernst niet meer meemaken. Uitgerekend dit voorjaar werd bekend dat de hoogste raceklasse na ruim dertig jaar weer terugkeert op het circuit.

'Alle sterkte'

"Voor Hans Ernst is de finishvlag nu definitief gevallen", laat Circuit Zandvoort weten. "We kijken met respect en dankbaarheid terug op zijn enorme inzet en gedrevenheid en we wensen zijn nabestaanden van harte alle sterkte toe in deze moeilijke tijd."