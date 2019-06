Ondernemers HAL-gebied nemen ijskoude duik voor verbroedering

ALKMAAR - Een groep ondernemers van het HAL-gebied in Alkmaar heeft vandaag een bijzondere activiteit ondernomen: ze namen gebroedelijk een duik in een ijskoud bad. Want het samen leveren van een bijzondere prestatie creërt een band, zo is de theorie.

En de band tussen de ondernemers kon nog wel wat strakker, vond Kirsten Tervoort. Dus werd bij de Mandela-brug, vrijwel in het hart van de HAL, een ijsduik georganiseerd. "Ik heb het zelf al twee keer gedaan voor het goede doel, en ik weet ook wat het oplevert", vertelt ze aan Alkmaar Centraal. "Je durft je heel kwetsbaar op te stellen."

Na een korte training, om zo voorbereid mogelijk het bad in te stappen, namen de deelnemers de spreekwoordelijke duik. "Die training was zeker nodig, want het is wel een extreme ervaring", vertelt één van hen. "Dus daar moet je je op voorbereiden. Het is echt een klap, als je het water instapt."