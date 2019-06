Jongen (15) uit Heemskerk al twee dagen vermist

HEEMSKERK - Een 15-jarige jongen uit Heemskerk wordt sinds dinsdagavond vermist. Zijn familie maakt zich ernstig zorgen en doet op sociale media een oproep waarin ze vragen naar hem uit te kijken.

Dinsdagavond rond 23.00 uur wordt er via Burgernet een melding verspreid over hem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jonge Heemskerker.

Zijn moeder laat via een verspreide foto weten dat ze graag iets van hem wil horen. "We maken ons zorgen over jou", staat er. "We houden heel veel van jou. Mama en je zusjes."

Signalement

De jongen is op de fiets weggegaan. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Hij draagt een korte grijze Nike broek en een blauw shirt.