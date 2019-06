Na derde zege wacht weer Japan voor Oranje

REIMS - De Nederlandse voetbalsters spelen net als vier jaar geleden in de achtste finales van het WK tegen Japan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zette donderdag in Reims ook de laatste groepswedstrijd, tegen Canada, in winst om: 2-1.

Met negen punten eindigde de Europees kampioen bovenaan in groep E. Oranje staat nu dinsdag in Rennes tegenover Japan, de wereldkampioen van 2011 waarvan het op het vorige WK verloor in de achtste finales (1-2).

De 2-1

Weer was het een invalster die de 'Leeuwinnen' de zege bezorgde. Na Jill Roord tegen Nieuw-Zeeland (1-0) forceerde nu Lineth Beerensteyn de beslissing. De aanvalster tikte een kwartier voor tijd op aangeven van Desiree van Lunteren de 2-1 binnen.

Hoewel beide landen na twee zeges al zeker waren van een vervolg op het toernooi, voerden Wiegman en haar Canadese collega Kenneth Heiner-Møller nauwelijks wijzigingen door in hun elftallen. Bij Oranje mocht Merel van Dongen na twee invalbeurten voor het eerst starten als linksback, de positie waarop Kika van Es niet kon overtuigen. Al na amper een minuut spelen dreigde de ploeg van Wiegman op achterstand te komen, toen scheidsrechter Stéphanie Frappart naar de stip wees na een overtreding van Van Lunteren. Op advies van de VAR en na het terugkijken van de beelden besloot de Française de bal echter buiten het strafschopgebied te leggen in plaats van er binnen. De vrije trap leverde niets op voor Canada.

Tegentreffer

Na een matige openingsfase kregen de Nederlandse voetbalsters steeds meer grip op de wedstrijd. Het leidde tot kansen voor Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema (schot op de paal) en Daniëlle van de Donk, die een omhaal op het dak van het doel zag belanden. Tien minuten na rust kwam Oranje dan toch op voorsprong. Anouk Dekker kopte de bal uit een vrije trap van Sherida Spitse langs keepster Stephanie Labbé. Het betekende voor Canada pas de eerste tegentreffer in twaalf interlands dit jaar.

Lang konden de 'Leeuwinnen' echter niet genieten van hun voorsprong. Christine Sinclair, de 36-jarige vedette van Canada, tikte na een uur spelen haar 182e doelpunt voor de nationale ploeg binnen. Oranje kon uiteindelijk toch weer juichen, wederom dankzij een invalster.