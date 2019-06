Blote billen in de zon: na 'n goede snoeibeurt kan het weer op de naturistencamping in Starnmeer

STARNMEER - Zin om met deze hete temperaturen in je blootje te zonnen? Naturistencamping Zon en Leven in Starnmeer is weer helemaal klaar voor het zomerseizoen. Dankzij tientallen, snoeiende vrijwilligers is er weer een oase ontstaan waar naturisten in alle vrijheid kunnen kamperen tussen de vogels, bloemen en vlinders.

Bomen die ooit waren geplant om gluurders geen kans te geven een blik op te vangen van de blote mensen, waren nu zo groot dat er geen struik of heester meer onder kon groeien. Daarmee verdween de natuurlijke schutting die eerst veel privacy gaf. Door honderden bomen te kappen en op advies van Landschap Noord-Holland de juiste struiken te planten, zitten de naaktrecreanten straks weer beschut.

Dierenleven op de camping

Naast de enorme groei van bomen op de camping, is het insectenleven ook geëxplodeerd. Dit werkt weer gunstig op vogels en vleermuizen die sindsdien in grote getale hun jongen daar grootbrengen.

De vrijwilligers van camping Zon en Leven verrichtten al het werk op de camping. Met kettingzagen, tractoren en maaimachines gaan ze te keer. Het resultaat? Kijk zelf: