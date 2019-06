Politie vindt kogelhulzen bij woning in Zwaag tijdens onderzoek naar 'knalgeluiden'

ZWAAG - De politie heeft kogelhulzen gevonden bij de woning aan de Hoefijzer in Zwaag. In de nacht van maandag op dinsdag waren er 'knalgeluiden' te horen. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Ondanks dat er nu kogelhulzen zijn gevonden én er een rond gat in het raam is te zien, kan de politie nog niet bevestigen of het daadwerkelijk om een schietpartij gaat. "Vermoedelijk wel, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen", aldus een politiewoordvoerder.

Lees ook: Politie twijfelt na knalgeluiden Zwaag: "Moeten nog maar zien of het een schietpartij was"

Het onderzoek van de politie is nog steeds in volle gang. "We weten nog niet wat er precies gebeurd is."

Bekijk hier de reacties van buurtbewoners van de Hoefijzer: