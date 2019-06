Vrienden van het Beusebos willen wandelen in 'hun bos' en stappen naar de rechter

PURMEREND - Al sinds april vorig jaar is het Beusebos dicht. De gemeente Purmerend sloot het af na incidenten tussen wandelaars en motorcrossers. Spijkermatten op de paden waren de directe aanleiding voor de sluiting, maar de Stichting Vrienden van het Beusebos en Stichting Behoud Waterland eisen nu via de rechter openstelling. Ze willen er weer kunnen wandelen.

De bestuursrechter hoorde vandaag beide partijen aan. Volgens Ralph van der Eijk, namens de gemeente Purmerend, kan het bos niet open omdat de situatie nog steeds gevaarlijk is. "Dat met die spijkermatten vorig jaar willen we niet meer. En dat gevaar is er nog steeds."

Ook betwist hij of het Beusebos openbaar terrein is: "Het is nooit aangelegd, die bospaden zijn spontaan ontstaan." En daarom is volgens hem handhaving nu op grond van de APV ook niet mogelijk, want het is in feite privéterrein.

'De wandelaars lijden'

Volgens Bart Creemer van Stichting Vrienden van het Beusebos is dat onzin en had de gemeente ook al veel eerder moeten handhaven. "We hebben dat veel vaker gemeld toen het bos nog open was, maar er werd niets ondernomen en zelfs de wethouder haalde zijn schouders erover op. Door het afsluiten lijden de wandelaars er onder."

Al veertig jaar wordt het Beusebos, in de kom van de A7, door veel inwoners van Purmerend gebruikt. Het is nooit echt als park aangelegd. De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat er een Van der Valk Hotel moet komen en dat het restant een recreatieve bestemming krijgt.

Strijd

Maar de Vrienden van het Beusebos willen geen aantasting van het bos van 17 hectare groot en zo'n 8.000 bomen. Zij strijden voor elke boom. Bart Creemer denkt dan ook dat deze plannen de openstelling van het Beusebos tegenhouden.

De bestuursrechter in Haarlem doet over zes weken uitspraak.