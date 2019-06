Wandelvierdaagse 't Gooi krijgt gemeentelijke erepenning van Laren

LAREN - De Larense burgemeester Rinske Kruisinga heeft vanmiddag de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan de Stichting Wandelvierdaagse 't Gooi. De vierdaagse krijgt de penning, omdat die zich 'buitengewoon verdienstelijk' heeft gemaakt voor de gemeente of de Larense gemeenschap.

De penning is uitgereikt op de slotdag van de vierdaagse, na de uitreiking van de cheques. Dit jaar liepen zo'n 2.000 wandelaars mee.

De wandelvierdaagse vierde vorig jaar het 10-jarig bestaan. "In die tien jaar is de stichting er in geslaagd ieder jaar op vernieuwende wijze het vierdaagse wandelevenement invulling en vorm te geven", aldus de gemeente Laren. "En met de opbrengsten van de wandelvierdaagse worden goede doelen gesteund."

Zeer toegankelijk

Het was volgens de gemeente niet meer dan logisch dat de Gooise wandelvierdaagse de erepenning zou krijgen. "Het is een zeer toegankelijk concept. Wandelaars kunnen zelf kiezen hoeveel dagen ze willen lopen en welke route en daarmee dus het aantal kilometers dat er wordt afgelegd. Doordat er iedere dag een andere wandelroute is uitgezet maken wandelaars zo al lopend kennis met de mooiste plekjes van 't Gooi."

De stichting organiseert ook ieder jaar dagtochten rond Laren. "Met zowel de wandelvierdaagse als de dagtochten zet de Stichting Wandelvierdaagse het Gooi de prachtige omgeving van Laren en rondom Laren op de kaart."