Humeur wandelaars blijft goed ondanks regen: "Maakt de prestatie extra mooi"

BROEK OP LANGEDIJK - Ondanks het wisselvallige weer blijven de wandelaars van de 13e editie van de Plus Wandel4daagse Alkmaar het zonnetje in huis. Tijdens het middaguur konden ze even de warmte en gezelligheid van Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk opzoeken.

De wandelaars die in de middag hun lunch verorberen doen dat alsof ze even terug in de tijd zijn. Museum BroekerVeiling is namelijk de oudste veiling ter wereld. In 1887 is hier het veilen bij afslag ontstaan. En de veilinghal ademt nog echt de sfeer van die tijd. "Veel wandelaars komen even een foto nemen, dat is erg leuk", vertelt Bianca Godschalk van het museum, die voor de gelegenheid in klederdracht is gehesen.

En dat de wandelaars niet te vermoeien zijn, blijkt ook wel als spontaan de polonaise wordt ingezet. De Egmondse Matrozen zetten de tent al snel op z'n kop. "De regen is wel jammer, maar dat maakt de prestatie extra mooi", vertelt een van de wandelaars.

Na het dansen vervolgen de wandelaars hun weg voor de laatste kilometers naar de finish in Alkmaar: weer of geen weer.