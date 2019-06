Bloedrode mijlpaal: Bergenees Peter (66) doneert voor 500e keer plasma

ALKMAAR - Peter Woudstra (66) uit Bergen heeft vandaag voor de vijfhonderdste keer in zijn leven bloedplasma gedoneerd. Een bijzondere mijlpaal, want slechts twee Noord-Hollanders gingen hem voor.

Ook buiten Noord-Holland zijn de donors met zoveel donaties achter hun naam dungezaaid: met Woudstra erbij staat de teller op 16.

'Bijzondere prestatie'

Dat de Bergenees al 39 jaar iedere twee weken trouw bloedplasma doneert, noemt bloedbank Sanquin een 'bijzondere prestatie'. Een prestatie die gevierd mag worden bovendien, want speciaal voor Peters 500e donatie rolde het Sanquin-personeel in Alkmaar vanmiddag de rode loper voor hem uit.

Bloeddonoren mogen maximaal vijf keer per jaar plaatsnemen in de stoel, maar wie bloedplasma afstaat, is 26 keer per jaar welkom. Bij het doneren van plasma wordt het bloed namelijk gescheiden in plasma en bloedcellen. De donor krijgt de bloedcellen tijdens de sessie terug, waarna Sanquin het plasma zo verwerkt dat het geschikt is voor bijvoorbeeld patiënten die brandwonden hebben opgelopen of veel bloed hebben verloren.

Antistoffen

Niet alleen wordt Peter geroemd om zijn trouwe donaties, ook de samenstelling van zijn bloed is een aparte vermelding waard. Zijn bloed bevat namelijk antistoffen tegen hepatitis B. Door die antistoffen toe te dienen aan mensen die besmet zijn met het virus, wordt de ziekte geremd of verdwijnt zelfs volledig.

Niet alleen volwassen hepatitis B-patiënten krijgen de antistoffen uit z'n plasma, ook baby's van moeders die met het virus zijn besmet krijgen ze toegediend. Zo krijgt hun lichaam een natuurlijk afweermechanisme tegen het virus, dat leveronsteking veroorzaakt en zeker onbehandeld dodelijk kan zijn.