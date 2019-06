Wél oranjegekte in de Zandvoortse Flemingstraat: "En nu de rest van het land nog!"

ZANDVOORT - Over het algemeen valt het nog een beetje tegen met de oranjeversieringen op straat, maar in de Zandvoortse Flemingstraat willen ze iedereen laten zien dat ze trots zijn op 'onze Leeuwinnen' op het WK in Frankrijk. Esther Koning en haar buren hebben dan ook flink uitgepakt.

Vanavond spelen de leeuwinnen hun laatste poulewedstrijd tegen Canada. En dat betekent dat er aan de flat in de Flemingstraat elf oranje shirtjes worden opgehangen aan de balkons. Naast de honderden vlaggetjes die al lekker in de wind wapperen. "Op dat geluid slaap je heerlijk", aldus Esther.

Oranjegekte

"We hebben het samen met de buren allemaal opgehangen", vertelt Esther. "Bij de mannen doen we het ook altijd en bij de vrouwen natuurlijk zeker. Het zijn toppers."

Esther is dochter van een voetbalscheidsrechter, voetbalde zelf ook altijd op straat en geeft trainingen aan de Zandvoorste voetbaltalentjes. "Alleen mijn moeder heeft wat minder met voetbal." Haar moeder woont in dezelfde flat als Esther. "Ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar daar blijft het bij. Vraag me niet wie Jantje, Pietje of Klaasje is. Oh, het is natuurlijk vrouwenvoetbal. Zie je wel dat ik er niks vanaf weet", lacht ze.

Jammer

Esther en haar buren vinden het jammer dat de rest van Nederland nog niet echt het oranjevirus heeft. Althans, het niet op straat laat zien. "Bij de mannen zie je dat wel altijd meteen, maar bij de vrouwen niet. Jammer is dat, maar ik denk dat de rest van het land snel zal volgen."

En dat er een beetje kritiek is op het soms wat matige spel van de leeuwinnen? "Ach, mensen moeten niet zeuren. Het wordt vanavond gewoon 3-1. 'Scheidinkje' gaat wel scoren en Miedema ook", zegt Esther. 'Scheidinkje' blijkt een Zandvoortse bijnaam voor Shanice van de Sanden te zijn. "Of we de finale halen weet ik niet, maar de halve finale moet zeker lukken."