Swim to Fight Cancer in Hoorn hoopt nog op meer deelnemers

HOORN - Swim to Fight Cancer in Hoorn is naarstig op zoek naar meer deelnemers. Twee jaar geleden, toen het evenement ook in Hoorn werd georganiseerd, deden er tweehonderd mensen mee. Dit jaar zijn dat er tot nu toe maar tachtig. "Maar het open water is echt warm genoeg. Daar hoeven mensen niet bang voor te zijn", aldus mede-organisator Yvonne Hoebe.

Het gaat Yvonne aan het hart dat de zwemtocht goed verloopt en er genoeg mensen meedoen. "Ik heb zelf ook dierbaren verloren. Daarom ben ik zo fanatiek om mensen aan te sporen om mee te doen. We willen gewoon heel graag dat het slaagt."

Speciale clinic

Het Hoornse organisatieteam heeft nu op vrijdag 29 juni een zwemclinic georganiseerd met olympisch zwemkampioen Joost Rijns, in het Julianapark. "Dit is top voor de mensen die nog overwegen om mee te doen. Tijdens deze clinic voel je hoe het is om in het open water te zwemmen."

Geen koud water

Wat nu precies de reden is dat minder mensen zich dit jaar hebben opgegeven voor de zwemtocht, is voor Yvonne een raadsel. "Misschien zijn mensen bang dat het water te koud is. Maar dat hoeft ze niet tegen te houden. Het water is echt warm genoeg. Vooral met de aankomende hittegolf."

De Swim to Fight Cancer in Hoorn gaat op 14 juli plaatsvinden door de binnenwateren van Hoorn.