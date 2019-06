Chauffeurs ontdaan na ongeluk N236: "Deur van gezonken auto wilde niet open"

'S-GRAVELAND - De vrachtwagenchauffeurs die vanochtend getuige waren van het dodelijke ongeluk op de N236 in 's-Graveland zijn nog altijd flink van slag. Ze kregen het onfortuinlijke slachtoffer - dat het water in reed - niet direct uit de gezonken auto: "De deur wilde niet open. Pas na het inslaan of indrukken van een autoruit kon de vrouw worden bevrijd."

Helaas was het al te laat: de 48-jarige bestuurster uit Hilversum kon niet meer worden gered.

De vrachtwagenchauffeur die achter haar reed, denkt dat ze onwel is geworden achter het stuur. "Ze week langzaam van de weg af", zegt hij tegen de Gooi en Eemlander. "Terwijl ze met zo'n 80 kilometer per uur bleef doorrijden, knalde ze zonder te remmen hard tegen een boom. Haar auto draaide daarop om zijn as en schoot het water in."

De chauffeur belde de alarmlijn, terwijl twee andere vrachtwagenchauffeurs het water indoken. Nadat ze de vrouw uit het water hadden gehaald, keken ze of er nog meer inzittenden waren. Er bleek verder niemand in de auto te zitten. Hij zegt zwaar ontdaan te zijn door het ongeluk: "Ik zie nog steeds op mijn netvlies staan hoe dit gebeurde."

De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.