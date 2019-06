Amsterdams graf Michiel de Ruyter geopend met sleutel uit studentenkamer: "Cirkel is rond"

AMSTERDAM - Het klinkt als de verhaallijn van een spannend jongensboek, maar niets is minder waar: een 19-jarige Rotterdamse student blijkt al jaren de sleutel van het graf van Michiel de Ruyter in de Amsterdamse Nieuwe Kerk in bezit te hebben. "Het is zo onwerkelijk en overweldigend."

Het gaat om Thijs Meuldijk, wiens opa Jan Steinvoort vijftien jaar geleden het pand kocht waar Thijs nu woont en waar voorheen het Kralings Museum in was gevestigd. Als nazaat van De Ruyter verzamelde museumeigenaar Adrien Elias allerlei zaken die met zijn zeevarende voorouder te maken hebben.

Toen Elias overleed, maakte zijn vrouw een museum van de woning aan de Hoflaan. Dat museum bleef bestaan tot 2002, toen ook de weduwe Elias stierf. Thijs' opa kocht het pand en liet de inboedel veilen, vertelde Thijs eerder tegen RTV Rijnmond. "Maar de sleutel hield hij."

'Bang om teleurgesteld te worden'

Toen Steinvoort overleed, erfde Thijs de veronderstelde grafsleutel. "Ik denk dat hij bang was om teleurgesteld te worden als de sleutel niet zou passen", speculeert Thijs over de reden waarom zijn opa nooit een poging heeft gewaagd de sleutel in het slot te steken.

Lees ook: Texelse duiker haalt 16de-eeuwse pronkbeker boven water: 'Weer een stukje van een jongensdroom'

Die angst had Thijs niet. Nadat hij in een video uit 1987 had gezien hoe het graf van De Ruyter werd geopend, concludeerde hij dat de sleutel waarmee dat gebeurde verdacht veel op de sleutel aan de muur van zijn studentenkamer leek.

Met open armen ontvangen

Het verzoek aan de Nieuwe Kerk om langs te komen en de sleutel uit te proberen, werd gehonoreerd. Sterker nog: Thijs en een vriend werden met open armen ontvangen. "Kennelijk wisten ze dat er nog een exemplaar van de sleutel moest zijn", vertelt de Rotterdammer. "Ze wisten alleen niet waar."

Eenmaal in de Nieuwe Kerk werd Thijs direct naar het graf van de admiraal verbracht. "Met een beetje wikken en draaien, klikt de deur open. Dus de deur zwaait open en we staan gewoon bovenaan de trap naar het graf van De Ruyter."

'Een soort opluchting'

Behalve 'overweldigend en onwerkelijk' noemt Thijs de ervaring ook 'enigszins een soort opluchting'. "Want het is een mooie afsluiting van het verhaal van mijn opa. Hij heeft zelf nooit geweten dat de sleutel echt was, maar dit maakt het cirkeltje rond."