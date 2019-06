Met 68.800 banen meer werk dan ooit in Haarlem

HAARLEM - De werkgelegenheid in Haarlem is nog nooit zo hoog geweest. De gemeente meldt een recordaantal van 68.800 banen in 2018.

Tot nu was 2009 het topjaar met 68.000 banen. Volgens de provinciehoofdstad draait de economie in de Metropoolregio Amsterdam 'op volle toeren'. Daar profiteert Haarlem volop van. Negenhonderd nieuwe bedrijven vestigden zich in de stad.

Stadsdelen

De horeca boerde goed. Er waren 5,7 miljoen binnenlandse bezoeken in 2018, net als een half miljoen overnachtingen. Toch waren er vier sectoren die het nog beter deden: verkeer en transport, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en overheid.

Het regent cijfers die Haarlem goed doen, blijkt uit de Economische Monitor 2018. De gemeente meldt dat het aantal banen in alle stadsdelen groeide. Op bedrijventerrein Waarderpolder uiteraard het meest.

Uitstroom

Maar er zijn ook zorgen. Ten opzichte van elf met Haarlem vergelijkbare steden telt Haarlem weinig banen ten opzichte van het aantal inwoners. De stad komt uit op de laagste plaats.

Het aantal inwoners groeit bovendien sneller dan het aantal banen. Dat betekent dat steeds meer Haarlemmers in de ochtend de stad uitreizen en 's avonds weer terugkeren. Het (spits)verkeer loopt steeds meer vast. Haarlem heeft als visie deze uitstroom te stabiliseren door de banengroei in de pas te laten lopen met de bevolkingsgroei. Er moeten dus nog meer banen bij.

Dat is extra noodzakelijk omdat de stad de komende jaren 10.000 woningen erbij wil bouwen.